شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" يتابع تطوير مشروعات أرصفة ميناء الدخيلة: النقل البحرى يشهد إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية اليوم، لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، والتى تهدف لتنفيذ أكبر خطة تطوير وتحديث للأرصفة، وذلك فى ظل التطور الهائل فى مجال الموانئ والنقل البحرى فى العالم.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، إن هناك اهتمام كبير من الحكومة للاستفادة من منظومة النقل البحرى ما بين صيانة رصيف 92 بميناء الدخيلة بطول 350 مترا وعمق 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، وتطوير 5 أرصفة أخرى بالميناء، فضلا عن صيانة رصيف 91، وعدد من المشروعات الآخرى لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات وسفن كبيرة، متابعا:" نشهد إنجاز كبير فى حجم المشروعات بالنقل البحرى".

يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولي، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفى محمود مصطفي.

وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية، وهم النائب محمود قاسم، النائب محمد جبريل، النائب سامح السايح، النائب أحمد مهنا، النائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.