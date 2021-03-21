شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانونين ويدعو للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع الدعوة إلي جلسة تالية غداً الاثنين لاستكمال جدول الأعمال.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وتأتي مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.

وخلال الجلسة، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا، و قال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد : "تحية للدبلوماسية المصرية التي بذلك جهود لتحرير آخر شبر من الدولة" ، كما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل و كل عام وهن بخير".