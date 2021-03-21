شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تيسير مطر مهنئا المرأة المصرية بـ"عيد الأم": دمتى لنا سندا..وأمهات الشهداء فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد تيسير مطر، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، قائلا:" اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية، وأتقدم لكل أم مصرية بالتهنئة وأقول لها دمتى لنا سندا، كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر أمى على أداء رسالتها معانا أنا وشقيقى محمد تيسير مطر، على أكمل وجه، وأدعو الله أن يمتعها بصحة وطول العمر".

وقال أحمد تيسير مطر في بيان اليوم الأحد:" المرأة المصرية وعلى رأسها الأم شريكة كل نجاح، وجادت بما لديها من أجل الوطن، فمنحت الوطن أبنائها لتصبح أماً لشهداء الوطن سواء الجيش أو الشرطة، ولذلك نقول فى هذا المناسبة أن أمهات الشهداء فى قلوب جميع المصريين، بل إن أمهات الشهداء أمهات لنا جميعا".

وأشار إلى أن الأم المصرية ضربت المثل فى التفانى والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة، كما قدمت والمعلم والمهندس والطبيب والضابط والقاضى وغيرهم للعمل على رفعة الوطن ومواجهة كل من تسول له نفسه إظهار عدائه للوطن.