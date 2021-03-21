شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": مشروعات النقل البحرى تستهدف تشجيع المستثمرين وتدريب العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن المشروعات التى تتم فى قطاع النقل البحرى تهدف لزيادة الناتج القومى، بالإضافة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز.

وشدد عابد، خلال زيارة ميناء الدخيلة بالإسكندرية، اليوم، مع وفد برلمانى من لجنة النقل، على أهمية تدريب وتأهيل العمالة فى الموانى بشكل عام لمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة حركة التجارة العالمية، فى ظل التحول التكنولوجى وميكنة الخدمات الذى شرعت الدولة فى تطبيقه خلال الفترة الأخيرة، لسهولة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تقديم مذكرة بشأن تدريب العمالة بالميناء، تتضمن الاعتمادات المالية المطلوبة للتدريب وزيادة الكفاءة فى ظل الإمكانيات المتاحة، وذلك تمهيدا لمناقشتها بالتفصيل باللجنة، ومن ثم المطالبة بزيادة المخصصات المالية للتدريب حال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام العالى الجديد، وذلك لأهمية هذه الخطوة على المدى القريب والبعيد، مشيدا بالجهود المبذولة فى ميناء الدخيلة وحجم المشروعات التى تتم على أرض الواقع والتى تهدف لتحويل مصر مركز عالمى للتجارة.

يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفى محمود مصطفي.

وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم النائب محمود قاسم، النائب محمد جبريل، النائب سامح السايح، النائب أحمد مهنا، النائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.