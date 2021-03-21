شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يوجه التحية لوزير شؤون المجالس النيابية على التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبمناسبة بداية أعمال اللجان النوعية تحيه للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية للدور الإيجابى العظيم الذى يقوم به فى تسهيل كل من شأنه تحقيق الغايات المنشودة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من التشريعات الهامة المحال إليه من مجلس النواب لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وتمنى رئيس مجلس الشيوخ: "التوفيق لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد فى مهامه".

فى سياق متصل، وجه النائب فرج الدرى عضو المجلس عدد من الرسائل أولها إلى الأم فى يوم عيدها، مضيفا: فمهما أوتى المرء من بيان، فلا يستطيع أن يوفيها حقها من التكريم، ويكفيها فخرًا أن كرمها رب العالمين فى جميع كتبه السماوية.

أما الرسالة الثانية فكانت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فيها: "لا يسعنى الكلمات – يا فخامة الرئيس – التي أستطيع بها أن أوفيكم قدركم، لما نالته المرأة في عهدكم من تكريم وآخرها اليوم، وأذكر منها ما تفضلتم به من توجيه لاستكمال حقها الدستورى بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة، حفظك الله يا فخامة الرئيس، وحفظ الله بك مصر والعروبة".