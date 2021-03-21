- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن إحالة 19 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لمناقشتها والان مع تفاصيل الخبر
وشملت مشروعات القوانين، التى تم إحالتها، الآتى:
أولا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخداماتها.
ـ مشروع قانون العمل.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ـ مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
ـ مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.
ـ مشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
ثانيا مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء مجلس النواب:
ـ مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ـ مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ـ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بإصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة.
ـ مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح بشأن إنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية.