شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان: تطوير ميناء الدخيلة يساهم فى تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الدخيلة، لافتا إلى أن الميناء الدخيلة يشهد تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير وتوسيع الميناء، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية له.

وأضاف شاهين، خلال كلمته اليوم، بلقاء الوفد البرلمانى الذى يزور الميناء، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن المشروعات تتضمن تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف والصب غير النظيف، بالإضافة لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع ومتعددة الأغراض، ومشروعات فى محطة الصب الجاف غير النظيف.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، أن الهدف من المشروعات تعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحرى للمساهمة فى زيادة الناتج القومى، وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز.

ولفت عابد، إلى أن زيارة الوفد البرلمانى للميناء اليوم، الهدف منها الوقوف على الملاحظات ومن ثم العمل على تذليلها، وأن لجنة النقل ستكون حلقة أساسية فى حل المشاكل والعقبات التى تواجه المنظومة، متابعا:" عايزين نساعدكم فى حل المشاكل، ونتقدم إليكم بالشكر على الجهود القوية المبذولة، وسيتم عقد اجتماع موسع فى مقر اللجنة، فى حضور المالية للوقوف على كافة الملاحظات والعمل على إيجاد حلول لها فى حدود الموارد المتاحة وبما يضمن تحقيق تنمية شاملة.

وفى ذات الصدد، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماع من أجل تذليل العقبات وتوفير اعتمادات مالية وفقا للمتاح من موارد لحل المشاكل التى تواجه الميناء.

يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفى محمود مصطفي.

وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم النائب محمود قاسم، النائب محمد جبريل، النائب سامح السايح، النائب أحمد مهنا، النائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.