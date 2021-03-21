أسعار الدواجن تعاود الانخفاض في الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء عاد للانخفاض بالمزرعة 4 جنيهات للكيلو الواحد مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بالخميس الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة تراجع إلى 23 جنيهًا مقابل 27 جنيها، لتباع للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

وانخفض سعر الكتكوت جنيهين ليسجل 10 جنيهات مقابل 12 جنيهًا اليوم الأحد بالمزارع.

واستقر سعر كرتونة البيض في المزرعة لتباع بقيمة 32 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وكان السيد يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.