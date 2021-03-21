إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أمام قرية أسنيت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية أسنيت وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، وانتقل اللواء أمجد محفوظ مدير المرور إلى موقع البلاغ.

تبين حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أمام قرية أسنيت، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى رفع السيارات الموجودة بالحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.