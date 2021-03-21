التجاري وفا بنك إيجيبت يعلن تقديم حزمة من الأنشطة لتمكين ودعم المرأة في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت تقديم حزمة من المنتجات المصرفية للمرأة بمناسبة مشاركته في أول فعالية من فعاليات البنك المركزي للشمول المالي للاحتفال بيوم المرأة خلال شهر مارس الجاري.

وبحسب بيان صادر له اليوم الأحد يستمر البنك بتقديم عروض مميزة من خلال بطاقة الخصم المباشر للسيدات "معاكي"، حيث يمنح كارت "معاكي" تجربة لعملاء البنك من السيدات، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا تشمل جميع الاهتمامات الخاصة بالمرأة من تسوق وتجميل وعيادات طبية وأنشطة رياضية ضمن العديد من المجالات الأخرى تجدد كل شهر إضافة إلى عروض الكاش باك والخصومات المستمرة.

وأشار البنك إلى أنه يساهم في مبادرة "خلاويص" مع مؤسسة مصر الخير للسنة الرابعة على التوالي بهدف عودة الأمهات الغارمات إلى ذويهم قبل حلول عيد الأم حيث قام بلم شمل 31 أسرة هذا العام وهو أكبر عدد يتبناه البنك منذ 2017 مع بداية استراتيجيته الخمسية الجديدة 2017 -2022.

وقال البنك إنه مستمر للعام الثاني على التوالي في دعم برنامج She Leadsتحت رعاية مؤسسة شباب القادة والذي يعمل على تشجيع طالبات التعليم الفني على تعلم أسس بدء وفهم معني تأسيس شركة ناشئة، مع تعلم كيفية بيع منتجاتهم بأسلوب مبسط وممتع لهن حيث مع النجاح الذي شهده البرنامج العام الماضي، من حيث تطوير مهارات الطالبات ونجاح مشروعاتهن، سيقوم البنك بتبني 100 طالبة أخرى بجانب الـ 50 طالبة من العام الماضي.

وقام البنك بالتعاون مع مؤسسة السلطان لتعزيز الثقافة والتراث "مشكاه" لدعم 40 عاملة في منطقة قايتباي الأثرية وتوفير حوالي 700 شنطة جلدية لتقديمها كهدايا لكل موظفات البنك احتفالًا بعيد الأم بحسب البنك.

وتابع أن البنك نظم مسابقة داخلية بعنوان "سوبر بطلة" لتكريم مسؤولات الأمن والنظافة في البنك، حيث ستقوم لجنة داخلية باختيار 12 قصة كفاح مؤثرة لـ 12 عاملة وتقديم جوائز مادية لهن كتقدير من البنك على جهودهن وكفاحهن في الحياة.