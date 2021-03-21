زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأميركي إلى كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة غير معلنة مسبقا، وفق ما أوردت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر لها.

وبحسب القناة فمن المتوقع أن يلتقي أوستن، الذي وصل إلى أفغانستان قادما من الهند، عددا من المسؤولين الأفغان الكبار.

وفي وقت سابق نقلت قناة NBC التلفزيونية عن مصادر لها قولها إن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، يدرس سيناريوهات مختلفة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع طرحت أمام رئيس الدولة خيارات عدة، ألا وهي: سحب القوات في الموعد المتفق عليه وهو يوم 1 ايار، أو إبقاؤها في البلاد إلى أجل غير مسمى، أو بعد مرور ستة أشهر إضافية على الموعد المحدد سابقا، أي في نوفمبر المقبل.

وفي 29 شباط 2020 وقعت الولايات المتحدة وحركة “طالبان” في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقتضي بسحب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهرا، مقابل التزام الحركة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لهجمات تستهدف الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، وبدء حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.