السيسي يحذر من أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد من أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا.



وقال السيسي : "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى برة".

وأضاف خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

وتابع السيسي " من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان..عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".