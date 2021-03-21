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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تسجيل 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021
اعلنت السلطات الصحية، اليوم، عن تسجيل 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد و371 حالة وفاة، وتعافى 8743 شخصا، لترتفع عدد الاصابات الى 4 ملايين و456869 إصابة، تعافى من بينها 4 ملايين و69395 شخصا، فيما توفي من جرائها 95030 شخصا.
وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1511)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (881)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو.