روسيا: تسجيل 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

اعلنت السلطات الصحية، اليوم، عن تسجيل 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد و371 حالة وفاة، وتعافى 8743 شخصا، لترتفع عدد الاصابات الى 4 ملايين و456869 إصابة، تعافى من بينها 4 ملايين و69395 شخصا، فيما توفي من جرائها 95030 شخصا.

