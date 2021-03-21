جونز هوبكنز : ارتفاع اصابات كورونا حول العالم الى اكثر من 122 مليون شخصا

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في العالم منذ بداية الوباء بلغ 122 مليوناً و767 ألفا و150 شخصاً وتضم قائمة الدول التي تجاوز عدد الإصابات بكورونا الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والهند.



واوضحت الجامعة في بيان لها، أن حصيلة ضحايا الفيروس والأمراض التي تسبب فيها تبلغ مليونين و709 آلاف و423 شخصا، فيما تعافى أكثر من 98 مليون شخص.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 29 مليونا و782 ألفا و753 شخصا، توفي منهم 541 ألفا و914 شخصا، وتعافى أكثر من 22 مليون شخص، فيما بلغ عدد الاصابات في البرازيل 11 مليونا و950 ألفا و459 إصابة بكورونا، توفي 292 ألفا و752 شخصا منهم، وتعافي أكثر من 10 ملايين، وسجلت الهند 11 مليونا و599 ألفا و130 اصابة توفي منهم 159 ألفا و755 شخصا، وتعافى أكثر من 11 مليون شخص.