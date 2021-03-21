حكام الامارات يهنئون رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس هيغ جينغوب.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سارا كوغونجيلوا أمادهيلا رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا.