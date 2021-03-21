حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية الصيادين ومرتادى البحر في جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الامواج واضطراب البحر.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة وباردة نسبيا اثناء الليل والصباح الباكرخاصة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) ، ويكون مشمس اغلب ساعات النهار مع احتمال تشكل قطع من السحب المنخفضة تتخللها الركامية على مناطق متفرقة منها في فترة ما بعد الظهيرة .

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام، واقصى سرعة للرياح 28 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تعمل على اثارة الاتربة والرمال واضطراب البحر هناك.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون مشمس وجاف وحار نسبيا نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً بوجه ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 18عقدة