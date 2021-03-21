- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال هذا العام.. الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند خلال هذا العام.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و 599 ألفا و 130 حالة.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 159 ألفا و 755 حالة.