عودة 190 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الــ24 ساعة الماضية

المناطق-الرياض

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين اليوم الأحد، بأن نحو 190 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الماضية وفقا لوكالة “سبوتنك” الروسية.

وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 187 لاجئا (منهم 75 امرأة و95 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و”تل كلخ” الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدودي”.

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية التابعة لجيش النظام السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة.