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روسيا تتجاوز حاجز الـ 95 ألف وفاة بفيروس كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 95 ألف حالة بعد تسجيل 371 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 392 وفاة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 95030 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 9299 إصابة مقارنة بـ 9632 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و456 ألفا و869 إصابة، فيما تماثل 8743 مريضا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و69 ألفا و 395 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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