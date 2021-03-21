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الصحة السعودية تعلن تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تعلن تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

 

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر يوم السبت "أن إعطاء الجرعات تم عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

 

ودعت الوزارة المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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