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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من بلدة بيت فجار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينياً من قرية سنيريا، جنوب قلقيلية وبيت لحم.
ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي سنيريا سيف عمر، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين وذلك خلال وجودهم بالقرب من خلة حسان، شمال قرية سنيريا.
واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في البلدة.