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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من بلدة بيت فجار

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من بلدة بيت فجار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينياً من قرية سنيريا، جنوب قلقيلية وبيت لحم.

 

ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي سنيريا سيف عمر، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين وذلك خلال وجودهم بالقرب من خلة حسان، شمال قرية سنيريا.

 

واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في البلدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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