قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من بلدة بيت فجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينياً من قرية سنيريا، جنوب قلقيلية وبيت لحم.



ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي سنيريا سيف عمر، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين وذلك خلال وجودهم بالقرب من خلة حسان، شمال قرية سنيريا.

واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في البلدة.