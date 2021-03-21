البنزرتي والسلامي يعلنان اللائحة المستدعاة لمباراة الديربي

جدة - عبدالحي حسين - أعلن كل من مدرب الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، ومدرب الرجاء الرياضي، جمال السلامي، عن اللائحة المستدعاة لمباراة الديربي، التي ستنطلق في الساعة الخامسة في مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول.

وضمت لائحة الرجاء كلا من الزنيتي، والحداوي، والورفلي، والهدهودي، ومذكور، وجبيرة، وسومايلا، وشاكير، وسبول، وبوطيب، وبولهرود، والعرجون، والمكعازي، ونغوما، الحافيظي، والوردي، ومتولي، ورحيمي، والسعداوي، وبنحليب، ومالانغو.

أما لائحة الوداد، فيجد فيها كل من أحمد رضا التكناوتي، عيسى السيودي، وأيوب العملود، والشيخ إبراهيم كومارا، وأشرف داري، ومحمد رحيم، وأمين أبو الفتح، ومحمد فرحان، وحمزة أيت علال، ويحيى عطية الله، وصلاح الدين السعيدي، وأيوب المودن، ويحيى جبران، وأيمن الحسوني، ووليد الكرتي، وأنس سرغات، وسايمون مسوفا، ومحمد أوناجم، ومؤيد اللافي، وزهير المترجي، وأيوب الكعبي.