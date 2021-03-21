شركات النقل السياحي تصعد ضد الحكومة.. اعتصامات مفتوحة وإنزال في الرباط

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط، وذلك بتنظيم احتجاج وطني، يوم فاتح أبريل المقبل، مع اعتصام مفتوح في كل المدن السياحية المغربية، ستعلن عن وقته لاحقا.

وأضافت الفيدرالية نفسها أن نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط يأتي “بعد انسداد كل الآفاق في وجهنا واسوداد الحياة في عيوننا، وبعد طرقنا لكل الأبواب الممكنة، من حكومة ووزارات ومؤسسات عمومية دون أية جدوى، وبعد الاحتجاج أكثر من مرة”

وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عبر بيان إخباري لها، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن قطاع النقل السياحي بالمغرب “يعيش منذ سنة كاملة، شللا تاما، وعطالة عن العمل، بفعل تأثيرات جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية، التي طبقتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وهو ما تسبب في أزمة خانقة، وعذاب نفسي رهيب يعيشه كل مهنيي القطاع بمختلف مناصبهم، ومازال في طور الازدياد إلى حدود اليوم”.

وأضاف المصدر نفسه أن “النقل السياحي يعد مورد عيش آلاف الأسر المغربية، ويعد من أهم ركائز قطاع السياحة، الذي يعول عليه المغرب كثيرا في رفع مخزون العملة الصعبة، وتطوير الاقتصاد، وراهنت عليه السياسات العمومية، منذ ما يزيد عن عشرين سنة”، مبرزة “أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التفكير الجدي، والمستعجل في انتشال القطاع من تحت الركام، الذي خلفته الجائحة..” .

وطالب المصدر نفسه، الحكومة “بتمديد دعم الأجراء، وسداد المتأخرات، وكذلك تأجيل سداد الديون بدل إعادة جدولتها كما تفعل البنوك، الأمر الذي يترتب عنه تضخيم الفوائد، والنفقات، وتحمل وكالات النقل السياحي نفقات لن تزيدها سوى تأزما”.