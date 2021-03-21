إدارة الكوكب تأهل الدولي فيفيان مابيدي للمباريات المقبلة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” من مصدر مقرب من الكوكب المراكشي لكرة القدم أن إدارة الفريق برئاسة رضوان حنيش حسمت في تأهيل الدولي فيفيان مابيدي، حيث سيتم تأهيله، يوم غد الاثنين، بصفة رسمية، ليكون بإمكان فارس النخيل الاعتماد على خدماته في خط الوسط في المباريات المقبلة.

ويعتبر ما بيدي، لاعب منتخب إفريقيا الوسطى، الأجنبي الوحيد في صفوف الكوكب المراكشي هذه السنة.

وكانت إدارة الكوكب قد تمكنت، في وقت سابق، من تأهيل عشرة لاعبين أسماؤهم كالآتي: أيمن بلعيدي– عبد الحي طويحين – زهوان سفيان – كرماني يوسف – سعود محمد – معاد كلوس مهدي راحيلي – خالد الوهابي – هشام الموساوي – وعلى فنيدي.