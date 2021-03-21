خريبكة يأمل في مشاركة الصدارة مع الدشيرة والسطاد وشباب بنجرير لإنهاء الذهاب وسط الترتيب 

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل مباريات الجولة 15 من القسم الاحترافي الثاني، اليوم الأحد، بإجراء ثلاث مباريات، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، إذ يواجه الاتحاد الزموري للخميسات نظيره أولمبيك خريبكة، فيما يستقبل الاتحاد البيضاوي فريق النادي القنيطري في ملعب العربي الزروالي في الدارالبيضاء، بينما يرحل شباب بنجرير لمواجهة الشباب الرياضي السالمي في ملعب الرازي في برشيد.

ويواجه أولمبيك خريبكة نظيره اتحاد الزموري للخميسات، بحثا عن تحقيق النقاط الثلاث، للعودة إلى مشاركة الصدارة مع الدشيرة، والسطاد بـ27 نقطة؛ فيما يطمح الزموريون إلى إنهاء فترة الذهاب بفوز يجعله يزيح خريبكة من رتبته الرابعة للانتقال إليها، والاقتراب من المتصدرين.

ويحتل أولمبيك خريبكة الرتبة الرابعة بـ24 نقطة، فيما يوجد الخميسات في المركز الخامس بـ22 نقطة.

وفي مباراة ثانية، يسعى الاتحاد البيضاوي إلى تحقيق الفوز للانعتاق من الرتبة الأخيرة، والصعود إلى الرتبة 14، بعد خسارة وداد تمارة، وتعادل الكوكب المراكشي؛ فيما يريد النادي القنيطري العودة بالنقاط الثلاث، للابتعاد عن المراكز الأخيرة، والصعود إلى وسط الترتيب.

ويوجد الاتحاد البيضاوي في المرتبة الأخيرة بـ11 نقطة، فيما يحتل النادي القنيطري المركز 12 برصيد 16 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 15 بلقاء الشباب الرياضي السالمي، وشباب بنجرير، إذ يطمح الشباب السالمي إلى الانضمام إلى فرق المقدمة في حالة تعثر أولمبيك خريبكة مع الاتحاد الزموري للخميسات؛ أو العكس، أو نهاية المباراة بالتعادل، فيما يبحث شباب بنجرير عن إنهاء فترة الذهاب بفوز يجعله يحتل وسط الترتيب.

يذكر أن الشباب الرياضي السالمي يحتل الرتبة السادسة بـ21 نقطة، فيما شباب بنجرير يوجد في المركز العاشر بسبعة عشر نقطة.