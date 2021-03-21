بعد تبرئتها.. الممثلة نجاة الوافي تعلق لأول مرة على قضيتها – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - في أول خروج إعلامي لها بعد تبرئتها من طرف المحكمة، عبرت الفنانة المغربية، نجاة الوافي، عن سعادتها، واعتزازها بمساندة زملائها في الساحة الفنية لها، في عز الأزمة، التي واجهتها بعد متابعتها قضائيا.

وتحدثت الوافي، أثناء حلولها ضيفة على برنامج ” FBM” رفقة الصحافي بلال مرميد، عن الدعم، الذي تلقته من طرف عائلتها، وأهل الساحة الفنية أثناء مواجتها تهما قضائية.

وقالت نجاة الوافي إنها ولجت الميدان الفني، عام 1999، وكانت متخوفة من أن يتسبب مشكل شخصي في هدم كل ما بنته فنيا، إلا أن الدعم، الذي تلقته من زملائها في الساحة الفنية، بدد مخاوفها، إذ منحها المخرج عبد الحي العراقي دور بطولة فيلم، على الرغم من مشاكلها.

وبرأت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أخيرا، الممثلة نجاة الوافي، والمخرج سعيد خلاف من تهمة التحريض على الفساد، والخيانة الزوجية، بعد متابعتهما، عام 2019.