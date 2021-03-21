أولمبيك آسفي يسعى للاقتراب من المتصدرين وبركان للالتحاق بالمقدمة

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم نظيره نهضة بركان، اليوم الأحد، في ملعب المسيرة الخضراء، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويسعى أولمبيك آسفي إلى تحقيق النقاط الثلاث، وتعزيز مكانه في المركز الثالث، وملاحقة الوداد، والرجاء بتقليص الفارق معهما لثلاث نقاط إن انتهت المباراة بينهما بالتعادل، أو لنقطتين مع إحداهما، إن انتهى اللقاء بفوز أحدهما.

ويطمح نهضة بركان إلى العودة إلى بركان بالنقاط الثلاث، لتحسين رتبته، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وإعطاء نفس جديد، وبداية جديدة للفريق، خصوصا بعد تولي بيدرو بنعلي الإشراف على العارضة التقنية، خلفا لطارق السكيتيوي.

ويحتل أولمبيك آسفي الرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة، فيما يحتل نهضة بركان المركز الثامن بإحدى عشرة نقطة.