شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1679 لغمًا حوثيا جديدا باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021م من انتزاع 1,679 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 225.509 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين لغمين مضادين للأفراد، و246 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.429 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

حيث نُزع من محافظة عدن 522 ذخيرة غير متفجرة و116 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من إزالة 7 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرتين غير متفجرة، إضافة إلى 3 ذخائر غير متفجرة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 12 ذخيرة غير متفجرة، و 6 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 386 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 317 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرتين غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و 26 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، إضافة إلى 11 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب 80 لغمًا مضادًا للدبابات و 44 ذخيرة غير متفجرة و عبوتين ناسفتين في مديرية ذباب