رئيس دولة يفضل العلاج بالأعشاب على لقاحات كورونا

وقال أندريه راغولينا: "أنا شخصيا لم أحصل على لقاح بعد، ولا أنوي الحصول عليه"، مشيرا إلى أن "مشروب كوفيد العضوي" المعروف باختصار باسم "سي في أو"، والشاي العشبي "المعجزة"، المصنوع من الشيح ويجري إنتاجه الآن أيضا بشكل كبسولات، "سيحميه ويحمي عائلته" من فيروس كورونا.في حين أن راغولينا لا يعارض بشكل مطلق التطعيم ضد الفيروس، وأوضح بهذا الخصوص قائلا: "أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مضيفا أن "بلاده في مرحلة مراقبة للقاح، لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية في الوقت الحالي"، على حد قوله، من دون أن يذكر أيا منها.

كما أعلن الرئيس راغولينا أن بلاده تواجه موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بسبب وجود المتحور الجنوب إفريقي، لافتا إلى أنه تم تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الشهر الماضي و45 وفاة بسبب هذا الفيروس، معتبرا أن هذه الأرقام "لا تدعو إلى القلق".



ووعد الرئيس بتوزيع كميات جديدة مجانية من اللقاح في الأحياء الأكثر تضررا من الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن مدغشقر بدأت في نيسان 2020، وسط ضجة إعلامية كبيرة، توزيع "الشاي العشبي المضاد لكوفيد-19" مجانا، بينما توقفت هذه الحملة عندما تم رفع إجراءات الحجر الصحي في تشرين الاول الماضي.

