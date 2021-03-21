انت الان تتابع خبر التميمي يؤشر عدم التزام بالاجراءات الصحية في قرى وارياف ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، انه شخص عدم التزام بالاجراءات الصحية المعلنة بين الاهالي في القرى والارياف.