ارتفاع حصيلة اصابات ووفيات كورونا اليومية في النجف

وبحسب الموقف الوبائي لدائرة الصحة الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت المحافظة 387 اصابة جديدة بفريوس كورونا بعد اجراء 1389 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها، اضافة الى وفاة 4 اشخاص وشفاء 493 حالة".

واضافت ان "من بين الاصابات المسجلة 9 من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".



وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :مجموع الاصابات الكلي : 42533مجموع حالات الشفاء : 35216مجموع الوفيات : 407مجموع الحالات تحت العلاج : 6910مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3409