انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة اصابات ووفيات كورونا اليومية في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد اصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الموقف الوبائي لدائرة الصحة الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت المحافظة 387 اصابة جديدة بفريوس كورونا بعد اجراء 1389 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها، اضافة الى وفاة 4 اشخاص وشفاء 493 حالة".
واضافت ان "من بين الاصابات المسجلة 9 من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :
مجموع الاصابات الكلي : 42533
مجموع حالات الشفاء : 35216
مجموع الوفيات : 407
مجموع الحالات تحت العلاج : 6910
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3409
واضافت ان "من بين الاصابات المسجلة 9 من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :
مجموع الاصابات الكلي : 42533
مجموع حالات الشفاء : 35216
مجموع الوفيات : 407
مجموع الحالات تحت العلاج : 6910
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3409