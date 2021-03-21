اليابان تشهد زيادة بعدد حالات الانتحار

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء بنسبة 15% مقارنة بعام 2019 بالإضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار بين من هم أقل من 20 عاما بنسبة 44% ومن هم في العشرينات بنسبة 32%.

محمد يوسف

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