انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 4 اشخاص بانفجار جنوب شرقي ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير استهدف مدنيين في مدينة سراوان جنوب شرقي البلاد.