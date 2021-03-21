انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 4 اشخاص بانفجار جنوب شرقي ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير استهدف مدنيين في مدينة سراوان جنوب شرقي البلاد.
وقال الحرس الثوري في بيان مقتضب، ان " الانفجار وقع عند الساعة التاسعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، في إحدى ساحات مدينة سراوان"، مشيرا الى "سقوط قتيل واحد وجرح ثلاثة آخرين من المارة بينهم امرأة".
هذا ولم يتطرق البيان الى طبيعة الانفجار وطريقة تنفيذه".
هذا ولم يتطرق البيان الى طبيعة الانفجار وطريقة تنفيذه".