انت الان تتابع خبر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة: القبض على متهمين بالخطف والسرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان تلقته "الخليج 365" ان قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في منطقة الرستمية ، بعد توفر معلومات بوجود حادث خطف في المنطقة المذكورة أعلاه على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتم توقيفه وفق المادة ٤٢١ ق.ع . وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل .



واضاف البيان ان مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٦٠ مليون دينار عراقي ) من إحدى الدور السكنية في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله ابتدائيا و قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .



