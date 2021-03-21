تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال شهر مارس الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع أربع نقاط مئوية في آذار/مارس الجاري، مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة جورنالد دو ديمانش أن استطلاع المؤسسة الفرنسية للرأي العام أظهر أن 37% ممن شاركوا في الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون.

وأضافت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون يواجه انتقادات بسبب وجود بطء نسبي في توزيع لقاحات فيروس كورونا وطريقة تعامله مع الجائحة.

وقد بدأ أمس السبت فرض إجراءات إغلاق مجددا على باريس ومناطق أخرى، حيث يقول البعض إنه كان يجب تطبيقها في وقت أبكر لكبح جماح الجائحة.

ويذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل 2022، وتظهر استطلاعات الرأي أن مارين لوبان سوف تكون المنافسة الرئيسية لماكرون.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في فرنسا في حزيران/يونيو المقبل، ولكن الحكومة حذرت من أنه سوف يتم إجراء الانتخابات في حال سمح الوضع الصحي .

وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية ماكرون، الذي قال منذ عام إن فرنسا في حرب " مع الفيروس" مازالت أعلى من أسلافه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي.