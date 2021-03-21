تقرير فلسطيني: 37 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهن 12 أما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال تقرير فلسطيني اليوم الاحد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 37 أسيرة يقبعن في سجن (الداموان) ومركز توقيف (هشارون) بينهن 12 من الأمهات.

وأضاف التقرير الذي أصدره نادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان حول الاسيرات الأمهات في سجون الاحتلال ان ادارة سجون الاحتلال تحرم أطفال وأبناء الاسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن تمكين هؤلاء الأمهات من احتضان اطفالهن وابنائهن.

وتابع التقرير ان ادارة السجون منذ انتشار فيروس (كورونا) أوقفت زيارات عائلات الاسرى ومنعت أطفال الاسيرات والأسرى من الزيارة وتقلصت الزيارات من واحدة لكل شهر الى واحدة كل شهرين واقتصرت على فرد واحد بالغ من العائلة.

وأشار الى ان هناك امهات يقضين احكاما بالسجن لسنوات إضافة الى اسيرتين حولهما الاحتلال الى الاعتقال الإداري وهو اعتقال دون لائحة اتهام او محاكمة.

وبين ان الاسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل فجرا حتى النقل الى مراكز التوقيف والتحقيق ولاحقا احتجازهن في السجون وابعادهن عن ابنائهن وبناتهن مدة طويلة.

وقال التقرير إن الاسيرات الأمهات يخضعن للتحقيق مدة طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي طوال فترة التحقيق والحرمان من النوم فترات طويلة والتحقيق المتواصل والعزل والابتزاز والتهديد ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق.

وذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ عام 2015 من استهداف المرأة الفلسطينية موضحا ان عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال أكثر من 900 كان من بينهن أمهات أسرى وشهداء وفتيات قاصرات عبر عمليات الاعتقال الممنهجة لاسيما في القدس.