تحقيق ضد "فيسبوك" في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (أ ش أ(:

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن الجهة المنظمة للمنافسة في بريطانيا، ستبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار على منصة فيسبوك Facebook عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في الأشهر القليلة المقبلة.

يأتي ذلك - وفقا للصحيفة - بعد إجراءات مماثلة مع شركتي "جوجل" Google و" آبل" Apple في وقت مبكر من هذا العام.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المنافسة والأسواق في الطريقة التي يُزعم أن فيسبوك يستخدم بها بيانات العملاء ضد المنافسين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عبر شبكة الإنترنت.

ومن المرجح أيضًا أن يتم فحص قدرة "فيسبوك" على جمع البيانات من المستخدمين لتعزيز ميزته على المنافسين.