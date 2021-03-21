من الفن والشهرة إلى التشرد في فرنسا.. الكوميدي عبد الفتاح جوادي: ابنتي شهدت ضدي وتسببت في تشردي – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يعيش الفنان الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي، محنة في فرنسا، حيث وجد نفسه منذ أسبوع عرضة للتشرد، ومضطرا للمبيت في الشارع.

وخرج جوادي، في مقطع فيديو، نشره أمس على قناته على يوتوب, يناشد من خلال المساعدة، موضحا أن زوجته تسببت في الحكم ضده بالسجن الموقوف التنفيذ، وتم ذلك بإيعاز من ابنته.

وقال جوادي إن مشاكل أسرية مع زوجته نتجت عن صداقاتها بمهاجرين جزائريين، تطورت لاستفزاز دفعه لضربها، الأمر الذي جعلها تشتكيه عند الشرطة.

واعتبر جوادي أن أكثر شيء يحز في نفسه، هو شهادة ابنته ضده لدى الشرطة، موضحا أنها أفادت كذبا تعرض والدتها للتعنيف من طرف والدها منذ أزيد 10 سنوات.

وأضاف جوادي أن السبب الرئيسي لهجرته وأسرته لفرنسا هو الحصول على فرصة لعلاج مشكل في عين ابنته، متحسرا عن ما قام به من أجلها ليجد في النهاية المصير الذي يعيشه حاليا.

وأشار جوادي إلى أن الحكم الصادر ضده، حرمه من العيش مع أسرته، ما أدى به إلى التشرد، حيث لم يجد بحوزته إلا سيارته التي يحمل بداخلها أغراضه وفراش نومه الذي يستعمله ليلا في أحد الساحات العمومية.