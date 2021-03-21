النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيسا لجمعية هيآت المحامين في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - انتخب المحامي، عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيأة المحامين في مكناس، أمس السبت، رئيسا جديدا لجمعية هيآت المحامين في المغرب.

وتمكن النقيب عبد الواحد الأنصاري من الظفر برئاسة جمعية هيآت المحامين بالمغرب خلفا لعمر ودرا.

وأسفرت النتائج النهائية لانتخابات مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، المنعقد، أمس، في مدينة فاس، عن فوز النقيب عبد الرحيم عبابو من هيأة فاس، والنقيب مولاي سليمان العمراني من هيأة مراكش، بمنصب نائبي الرئيس، كم فاز النقيب عمر السعيد من هيأة خريبكة بمنصب الكاتب العام للمكتب، ونائبه النقيب مصطفى سندال من هيأة القنيطرة.

أما فيما يخص منصب أمين المال للمكتب المذكور، فظفر به النقيب عزيز زاروني من هيأة سطات، ونائبه المحامي عبد الإله لعلو من هيأة الرباط، وبالنسبة إلى المكلف بالشؤون الاجتماعية، بحسب الانتخابات المذكورة، فكان من نصيب المحامي لحسن جدي من هيأة أكادير، ونائبه عمر محمود بنجلون من هيأة الرباط.

وانتخب المحامي الجيلالي فجار من هيأة الجديدة مكلفا بالشؤون الثقافية، والمحامي خالد الإدريسي من هيأة الرباط نائبا له، أما منصب المكلف بشؤون التمرين، حسب الانتخابات السالفة الذكر، ففاز به المحامي يوسف وهابي من هيأة الجديدة، ونائبه المصطفى بنشريف من هيأة وجدة.

