رسميا الدميعي مدربا للكوكب خلفا لمحمد الكيسر 

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المكتب المديري لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم أنه تم، عشية أمس السبت، التعاقد بشكل رسمي مع الإطار الوطني هشام الدميعي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم مع إمكانية تجديد العقد.

وتقدم المكتب المديري بجزيل الشكر للإطار الوطني مولاي حفيظ رجيلة لإشرافه على الفريق الأول خلال الأسبوع الماضي، حيث سيعود لمواصلة مهامه على رأس الإدارة التقنية لمركز تكوين مدرسة الكوكب المراكشي ” القنسولي”.

وسيساعد الدميعي في مهمته كلا من عزيز الزبدي مساعدا، وعبد الحق السكراتي معدا بدنيا، وأحمد فونكة مدربا لحراس المرمى.

وكان ”اليوم 24″، قد أكد في مقال سابق أن هشام الدميعي قريب من الإشراف على العارضة التقنية لفارس النخيل، لقيادته في فترة إياب البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، خلفا لمحمد الكيسر، وهو ما حدث بالضبط، بعدما تم التوقيع بشكل رسمي.

وعلاقة بالموضوع، قال مصدر قريب من فارس النخيل لـ”اليوم24″، أن عودة الدميعي جاءت بعد اجتماعات عديدة مع رضوان حنيش، رئيس الفريق، لتحمل مسؤولية العارضة التقنية للكوكب المراكشي، وفق أهداف، وبرنامج متفق عليه بين الطرفين، أهمها إنقاذ رفقاء أيت الدرهم من الوضعية، التي يعيشونها.