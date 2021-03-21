الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أبنائها.. رحيل المخرج محمد إسماعيل

جدة - عبدالحي حسين - فقدت الساحة الفنية المغربية اسما وازنا في عالم الإخراج، ويتعلق الأمر بالمخرج محمد إسماعيل، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 70 سنة.

ورحل محمد إسماعيل بعد معاناة مع المرض، الذي جعله يتردد على المستشفى لمرات عدة في آخر فترات حياته.

وأكد فنانون، ومقربون خبر وفاة الراحل، ليلة أمس السبت، ما خلف حزنا، وتأثرا عبرت عنه تدوينات أهل الفن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وولد إسماعيل في مدينة تطوان، عام 1951، وهو خريج كلية الحقوق، التي تكون فيها قبل التوجه نحو العمل في التلفزة، عام 1974.

وقدم الراحل العديد من الأفلام التلفزية، والسينمائية، كان من أبرزها “أوشتام”، و”وبعد”، “وداعا أمهات”، و”أولاد البلاد”، و”إحباط”، و”لا مورا.. الحب في زمن الحرب”.