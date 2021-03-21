شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستبعد إلغاء حظر السفر بحلول الصيف.. وأوروبا متفائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر مستشار للحكومة البريطانية أن قضاء عطلات في الخارج هذا الصيف أمر «غير مرجح بشكل كبير» بالنسبة لمعظم البريطانيين، تخوفاً من جلب سلالات جديدة من وباء «كوفيد-19»، في وقت يعم فيه التفاؤل معظم الدول الأوروبية بالسيطرة على الجائحة بحلول نهاية الصيف بواسطة اللقاحات.

لكن التخوف من سلالات مقاومة للقاحات؛ دفع ببريطانيا إلى حظر السفر لمعظم الناس خلال فترة العزل العام الحالية وقالت الحكومة: إنه لن يُسمح بقضاء عطلات خارج البلاد حتى 17 مايو/ أيار على أقرب تقدير. وأفاد مايك تيلديسلي العالم في هيئة استشارية حكومية أنه من المرجح أن يؤدي خطر جلب سلالات مقاومة للقاحات إلى بريطانيا إلى إفساد العطلة السنوية للبلاد. وقال: «للأسف أعتقد أن السفر للخارج هذا الصيف، بالنسبة للناس العاديين الذين يقضون عطلات، أمر غير مرجح بشكل كبير».

ومع تزايد المخاوف من حدوث موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء أوروبا ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الإصابات في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إثناء بريطانيا عن إعادة فتح طرق السفر في مايو/ أيار. وسيمثل أي تمديد لحظر السفر بعد 17 مايو/ أيار ضربة أخرى لاحتمالات تعافي صناعة الطيران. ما يترك شركات الطيران وشركات السفر تستعد لضياع ثاني موسم ذروة.

وتأمل الحكومات الأوروبية بأن تساعد اللقاحات على السيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد للوباء. وقد أبدى أوجور شاهين مؤسس «بيونتيك» وشريك «فايز» في صنع أحد أول لقاحات فيروس «كورونا» التي تم إقرار استخدامها، تفاؤله بالسيطرة على الفيروس.

وتزامنت تصريحات شاهين مع الانتقادات التي تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي؛ بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم؛ بسبب تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

لكن شاهين قال: إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة، وأضاف: إن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عندما لا يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال لصحيفة «فيلت ام زونتاج» الألمانية «من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف». وأكد خبراء أن بريطانيا المتقدمة في حملة التطعيم لن تتمكن من السيطرة على فيروس «كورونا» مئة في المئة إذا لم تصل القارة العجوز إلى مناعة القطيع باللقاحات.