شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. توقيف نائب كردي جُرّد من مقعده في البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

اعتقلت الشرطة التركية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقر حزبه بالبرلمان في ساعة مبكرة من صباح الأحد؛ حيث كان يعتصم منذ أربع ليالي؛ للاحتجاج على إسقاط عضويته بسبب قضية أخرى. وقال حزب «الشعوب الديمقراطي» إن الشرطة اعتقلته قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، ونشر مقطعاً مصوراً ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل أحدث التهم الموجهة للحزب.

ويواجه ثالث أكبر حزب في تركيا حملة قمع بلغت ذروتها، الأربعاء، عندما تحرك المدعي العام لإغلاقه؛ بسبب اتهامات بأنه على صلة بالمقاتلين الأكراد، وهي اتهامات ينفيها حزب «الشعوب الديمقراطي» ويصفها بأنها «انقلاب سياسي».

وقبل ساعات من تلك الخطوة، جرد البرلمان النائب جرجرلي أوغلو الناشط في مجال حقوق الإنسان، من عضويته والحصانة المرتبطة بها؛ بسبب إدانته من قبل بنشر «دعاية إرهابية» من خلال مشاركة رابط موضوع إخباري على «تويتر». وكان ينوي أن يظل معتصماً داخل مقر الحزب بالبرلمان.

لكن وثيقة المحكمة أوضحت أن الشرطة اعتقلته فيما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت، الأربعاء، خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب «الشعوب الديمقراطي».

وقالت الوثيقة إنه تم سماع هتاف «يعيش الزعيم آبو» في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999. وتعد تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية".

وأوضحت الوثيقة أنه في إطار التحقيق الجديد، قررت الشرطة أن جرجرلي أوغلو كان «لا يزال يتصرف مثل النائب (على الرغم من إسقاط عضويته) وأنه، على نحو غير قانوني، لم يغادر مبنى حكومياً».

وندد حلفاء تركيا الغربيون بخطوة إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطي» في حين دافع حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مع القوميين عن هذه الخطوة. واحتشد آلاف الأكراد الأتراك، السبت، في إسطنبول دعماً لحزب «الشعوب الديمقراطي».