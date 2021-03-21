شكرا لقرائتكم خبر عن بنيتز يتحدث عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

يتطلع الإسباني رافائيل بنيتز مدرب ليفربول ونيوكاسل السابق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال: إنه سيتخذ قراره بهذا الصدد بناءً على المشروع الذي سيعرض عليه.

وتولى بنيتز تدريب ليفربول ما بين 2004 و2010 ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وفاز باللقب مرة واحدة في 2005.

ودرب بنيتز نيوكاسل لمدة أربعة أعوام ما بين 2016 و2019 قبل الانتقال إلى داليان برو الصيني الذي انفصل عنه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن بنيتز ربما يتولى تدريب نادي سيلتيك الأسكتلندي، لكن المدرب قال: إن اهتمامه ينصب على الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بنيتز قوله: إن «الأولوية هي إنجلترا؛ لأنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسرتي تقيم هنا، لكني أريد المنافسة أو العمل على مشروع يجعلني قريباً من ذلك، ومن ثم تأتي المنافسة».

وأضاف بنيتز: «عدا ذلك أفضل البقاء في أوروبا. في إسبانيا الأمر صعب والوضع في إيطاليا وألمانيا غير سهل. أتحدث الفرنسية، لذا فمن الممكن العمل في فرنسا، وفي إسبانيا لا تملك الفرق المال لمنافسة برشلونة وريال مدريد، وبالتالي فإن الأولوية هي إنجلترا، وأوروبا بعد ذلك».

وتحت قيادة مدربه الحالي ستيف بروس الذي تولى المهمة بعد بنيتز، يواجه نيوكاسل يونايتد صعوبات كبيرة، وحالياً يحتل المركز 17 بين فرق البطولة العشرين.

وقال بنيتز الذي أكد أنه جاهز للانتقال لأحد الفرق الإنجليزية حالياً أو الانتظار لبعض الوقت، إنه يشعر بألم بسبب اقتراب نيوكاسل من الهبوط، وأردف مدرب ريال مدريد السابق قائلاً: «أتمنى له كل التوفيق والاستمرار في (الدوري الممتاز)».