شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» و«نسائية دبي» تحتفيان بأمهات منتسبي «عونك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة تنمية المجتمع وجمعية النهضة النسائية في دبي، فعالية افتراضية لأمهات منتسبي مركز «عونك»، بمناسبة احتفالات يوم الأم، أقيمت على مدار يومين وشملت مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعية.

تأتي الخطوة تثميناً لجهود أمهات المنتسبين في دعم أبنائهن خلال رحلة التعافي، وبهدف الترويح عنهن وإدخال السرور في قلوبهن، في مواجهة التحديات التي يمررن بها، للحفاظ على تعافي أبنائهن ومساعدتهم للاندماج والعودة التدريجية إلى حياتهم الطبيعية.

وتضمنت الفعالية ورشاً للأشغال اليدوية والطهي، تم تدريب الحاضرات على عدد من المهارات المنزلية التي تساعدهن في حياتهن اليومية، وتتيح لهن ابتكار منتجات وأكلات جديدة لأسرهن. كما قدّمت الدكتورة سعاد المرزوقي محاضرة «الاتزان النفسي» تحدثت فيها عن أهمية التماسك النفسي في قيادة المشاعر، والتحكم في المشاعر السلبية وأثر اتزان الأم النفسي في الأبناء، وكيفية تطويره في أفرد الأسرة.

وبينت الدكتورة هدى السويدي، مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في الهيئة، أن تنظيم فعاليات اجتماعية منوعة لذوي المنتسبين يوفر لهم المساندة والدعم المجتمعي الذي يحتاجون إليهما، ويشجعهم على المواصلة في العمل مع أبنائهم، للاستمرار في البرامج التأهيلية وإنجاحملية التعافي.

وقالت: «نشكر مبادرة الجمعية على تنظيم هذه الفعالية التي تنعكس إيجابياً على صحة الأمهات النفسية، وتدخل الفرحة في قلوبهن، خاصة أن بعض الأمهات يشعرن بعزلة اجتماعية بسبب ما يمررن يمرون به».

وأضافت: «ننظم في المركز ملتقيات أسرية دورية لتحقيق هذا الغرض، وقد لاحظنا مع مرور الوقت تزايد الإقبال والمشاركة من الأسر في هذه الملتقيات، لما تقدمه من دعم نفسي فضلا عن إمكانية تبادل التجارب والخبرات».

ونظمت الهيئة زيارات ميدانية لمنازل كبار المواطنات المسجلات لديها، ضمن برنامج «وليف» للرعاية المنزلية، لتقديم الهدايا لهن وإدخال السرور في قلوبهن بهذه المناسبة.

كما نظم مجلس «جمان» النسائي فعاليات داخلية لموظفات الهيئة احتفاء بهن.