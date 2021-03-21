شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يلتقي سويسيداد بطموح استرداد الوصافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل برشلونة ضيفاً على حساب ريال سوسيداد، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري الإسباني.

وتشهد مباراة اليوم تضارباً في الأهداف بين الفريقين؛ حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز من أجل المحافظة على المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وبعد فوز ريال بيتيس على ليفانتي السبت، فإن حظوظ ريال سوسيداد في الحفاظ على المركز الخامس مهددة بعد التعادل في النقاط (45 نقطة)، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه إلى المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

من جهته يسعى برشلونة إلى الفوز لاستعادة المركز الثاني من ريال مدريد الذي حصل عليه مؤقتاً، بعد فوزه على سيلتا فيغو، كما يهدف النادي الكتالوني إلى الاستمرار في جني النقاط؛ للضغط على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري.

وتصطدم طموحات ريال سوسيداد مع أهداف الفريق الكتالوني الذي يعيش لحظات رائعة منذ بداية 2021؛ حيث خاض 18 مباراة على التوالي في الليجا من دون خسارة، فضلاً عن تحقيقه 4 انتصارات توالياً.