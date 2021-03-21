شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لأفضل لاعب في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما سجل السبت هاتريك ليقود بايرن ميونيخ المنقوص منذ الدقيقة 12 إلى فوز كاسح على ضيفه شتوتغارت برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين معززاً صدارته للترتيب العام.

وخاض بطل ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهير الأيسر الكندي الناشئ ألفونسو ديفيس إثر تدخل قوي على الياباني واتارو ايندو عندما كانت النتيجة صفر-صفر.

وأعاد بايرن الطامح للقبه التاسع توالياً في الدوري فارق النقاط الأربع مع لايبزيغ الثاني (61 مقابل 57) بعد أن تفوق الأخير الجمعة بهدف نظيف على مضيفه أرمينيا بيليفيلد، وقبل لقاء القمة بينهما في المرحلة المقبلة في الثالث من نيسان/إبريل بعد النافذة الدولية.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 35 هدفاً هذا الموسم في البوندسليغا قبل ثماني مراحل من النهاية متفوقاً على رقمه الشخصي القياسي (34 الموسم الماضي)، ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف في تاريخ الدولي الألماني مع 271 هدفاً في 346 مباراة، متفوقاً على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفاً، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق «المدفعجي» مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

ورفع «ليفا» رصيده إلى 42 هدفاً في 36 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات هذا الموسم.