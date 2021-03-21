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زفيريف يحرز اللقب ال 14 في تاريخه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع عالمياً تراجعه في البداية وفاز على منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس 6-4 و7-6 في المباراة النهائية لبطولة أكابولكو للتنس في المكسيك الليلة الماضية ليتوج باللقب رقم 14 خلال مسيرته مع اللعبة.

وفي المجموعة الأولى تقدم تيتيباس المصنف الأول في البطولة سريعا 4-1 لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى ومن ثم نجح المصنف الثاني زفيريف (23 عاماً) في العودة وفاز بأخر خمسة أشواط من المجموعة ليتقدم 1-صفر.

ومضت المجموعة الثانية سجالاً حتى كسر زفيريف إرسال تيتيباس ليتقدم 5-4 قبل أن يستبسل المنافس اليوناني ويؤخر الحسم قليلاً.

ووسط صيحات الجمهور قال زفيريف بعد التتويج: «كان هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع متعة بالنسبة لي خلال الأشهر الأخيرة، أثبتت البطولة أن في وسع الجمهور حضور الأحداث ».

وأضاف:«أعتقد أنني قدمت أداء قوياً للغاية في حسم التعادل (في المجموعة الثانية) وأنا سعيد بذلك».

وقال تيتيباس (22 عاماً) الذي وصل إلى قبل نهائي أستراليا المفتوحة وبطولة روتردام هذا العام: اللاعب الأفضل فاز في النهاية.

وأضاف: «فعلت كل ما استطعت لكن أليكس كان ممتازاً».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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