شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات وأرقام مهمة عن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" فى تطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، تحسين مستوي الخدمات .

وشهد الأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى، بوزارة التخطيط، والذى أكد أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى كلف بها الرئيس السيسي.

وفى تصريحات مسبقة للدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، فقد أكد إنه تم الانتهاء من ما يزيد عن 95% من مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بـ143 قرية، مشيرًا إلى أن الـ4% المتبقية خاصة ببعض المخالفات المتعلقة ببعض المنازل المبنية خارج الحيز العمراني، وفى ذلك نرصد أبرز ما تم إنجازه فى المرحله الأولى وفقا لتصريحات وزاتى التخطيط والتضامن الأخيرة:

- الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية بالتركيز علي المحافظات الأكثر احتياجا.

-تسيير القوافل الطبية والبيطرية ويصل انتفاعهم لنحو 115.5 ألف فرد.

-وصل عدد المستفيدون من برنامج سكن كريم لـ 68 ألف مواطن حتى الآن .

- إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن .

- الانتهاء من تطوير 8حضانات، وتوسيع مراكز التأهيل لذوى الإعاقة.

- تمكين المرأة واستفادة 131 ألف سيدة بمشروعات صغيرة .

- تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ6 قرى من الأكثر فقرا بـ21 مليون .

- يستهدف الوصول بتحسين 51 مركز بتكفة 24 مليار للمرحلة الأولى .

- انخفاض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفل بعد إنشاء 942 فصل.

- تحسن معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 % وإنشاء 46 مشروع.

- إتاحة قروض بحوالي 896مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل .

- توفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري .

-رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم.

-تركيب 14.1 ألف عامود إنارة.

- إنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا.

- إنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، بجانب تأسيس 9 وحدات اجتماعية.

- تحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بـ1000برج.

-يستهدف توصيل مرافق بها الألياف الضوئية فى 51 مركزا بتكلفة قدرها 5,6 مليار جنيه.