شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تحول غرب سيدني إلى منطقة كوارث طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات في نيو ساوث ويلز في إعلان مناطق من الولاية اليوم الأحد منطقة كوارث طبيعية وتم إجلاء السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات غربي سيدني ليلا مع استمرار هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد أعلن ديفيد إليوت وزير الشرطة وخدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز أن 16 منطقة في الولاية، وفي شمالها بشكل أساسي، مناطق منكوبة .

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيرجيكليان للصحفيين: "للأسف، تشهد أجزاء من الساحل الأوسط-الشمالي حدثا يقع مرة واحدة كل 100 عام". وغمرت المياه أجزاء من ميناء ماكواري، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال سيدني، والعديد من البلدات المجاورة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في نيو ساوث ويلز تحذيرا اليوم الأحد جاء فيه أن وادي نيبين قد يواجه أسوأ فيضانات منذ 50 عاما .